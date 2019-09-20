السعودية | فيديو.. أقدم أغنية وطنية على متن رحلات الخطوط السعودية

شكرا لقرائتكم فيديو.. أقدم أغنية وطنية على متن رحلات الخطوط السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بثت الخطوط السعودية الأغنية الشهيرة "وطني الحبيب" على متن رحلاتها الداخلية والدولية وذلك تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ89 الذي يوافق 23 أيلول/سبتمبر.

وتعتبر أغنية "وطني الحبيب" من كلمات الدكتور مصطفى بليلة التي تم إذاعتها لأول مرة عام 1961 أقدم أغنية وطنية سعودية متطورة موسيقياً، نظراً لأن الإذاعات قبل ذلك كانت تبث الابتهالات والأناشيد، ثم صارت أيقونة خالدة طوال 6 عقود.

فيما لقيت هذه الخطوة استحسان المسافرين، الذين اعتبروها تعبيرا عن مظاهر الفرح بالوطن في يومه بمشاركة المسافرين.