السعودية | جديد العافي عن قاتل ابنه بالرياض.. احتفال وسيارة وقصائد

شكرا لقرائتكم جديد العافي عن قاتل ابنه بالرياض.. احتفال وسيارة وقصائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن هزت قصته الإنسانية قبل أكثر من أسبوع السعودية، ما دفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى الأمر بسداد ديون المواطن السعودي خويتم الحارثي، أبت قبيلة سعودية إلا أن تحتفي به.

وفي التفاصيل، أقدم عيان قبيلة آل فاضل على الاحتفال بالحارثي، الذي عفا عن قاتل ابنه. وتضمن الحفل قصائد مديح بالرجل صاحب القلب الكبير، إلى جانب إهدائه سيارة فارهة.

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وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على تويتر، عددًا من أعيان قبيلة "آل فاضل" يتوجهون في موكب لمنزل الحارثي، ترافقهم شاحنة تقل سيارة رباعية الدفع لإهدائها إلى الرجل.

وكان خويتم الحارثي، والد الطفل السعودي الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، قبل أكثر من 10 أيام، عفا عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز.

وجاء إعلان العفو بعد أن ووري معتز الثرى، وفق ما قال الوالد في حينه لـ"العربية.نت"، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن عمداً من زميله.