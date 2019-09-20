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تباين ملحوظ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة  20 سبتمبر 2019 في التعاملات الصباحية لنهاية الأسبوع

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يبحث عدد كبير من المواطنين بجميع أنحاء الدول العربية عن سعر الريال السعودي، فضلًا عن أسعار العملات العربية التي تشغل حيز كبير من تفكير المواطنون سواء بالداخل أو الخارج، لذا هناك شريحة كبيرة قد اعتادت على البحث الدائم عن سعر الريال السعودي بشكل خاص والعملات العربية والأجنبية بشكل عام.

وكانت قد شهدت أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 20 سبتمبر تباينًا أمام الجنيه المصري مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، نقدم لكم سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك.

سعر الريال السعودى اليوم

تفاقمت العمليات البحثية مع صباح اليوم الجمعة عن سعر الريال السعودي عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، وذلك من قبل المواطنون المتهمون بسعر الريال السعودي اليوم والمتجدد بشكل دائم، حيث باتت أسعار العملات العربية في تغيير مستمر.

أما عن معاملات اليوم، استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقًا لأخر بيانات البنك الأهلي، وسجل سعر الريال 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالي ففي البنك المركزي المصري وصل سعر الشراء إلى 4.33  جنيه، وسعر البيع 4.36  جنيه.

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سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى فى بعض البنوك

اسم البنك سعر الريال السعودي للشراء سعر الريال السعودي للبيع
 بنك البركة  4.27 جنيه 4.40 جنيه
 بنك الإسكندرية   4.3 جنيه  4.36 جنيه
 البنك التجارى الدولى cib  4.31 جنيه  4.35 جنيه
  •  بنك عودة
    4.33 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع
  •  البنك الأهلي المصري
    4.32 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع
  • بنك مصر
    4.32 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع
  • بنك إتش إس بي سي
    4.34 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

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الجدير بالذكر أن يهتم العميل بمعرفة سعر العملات العربية بجميع البنوك المتاحة بالمنطقة التي يتواجد فيها للحصول على أفضل سعر، لذا تجد جميع المسافرين إلى المملكة العربية يبحثون بشكل دائم عن سعر الريال السعودي بجميع البنوك المصرية حتى يتم الوصول إلى البنك.

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