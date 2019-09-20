جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 منافسة قوية بين الفرق المشاركة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 يشغل تفكير عدد كبير من مشجعي كرة القدم، حيث تتزايد العمليات البحثية عن جدول ترتيب الدوري السعودي عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال هذه الفترة، حيث يقام الدوري السعودي تحت مسمى دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وتشهد جميع مباريات البطولة مشاهدة كبيرة، خاصة وأن ذلك الموسم ينقل من خلال قناة السعودية الرياضية المفتوحة والتي تتيح جميع المباريات مجانًا.

تعتبر الدوريات من المباريات الهامة التي ينتظرها المشجعون بشكل عام سواء من الجماهير السعودية الكبيرة التي تشجع أنديتها، إضافة إلى المتابعين من خارج المملكة والذين يحبون الكرة السعودية لما تحتوي عليه من متعة كبيرة وإثارة نظرًا لتواجد عدد كبير من النجوم في الفرق السعودية المختلفة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين جميع الفرق التي تطمح في الحصول على البطولة من خلال الأندية المختلفة:

نادي النصر حامل اللقب والذي يسعى للحصول عليه للمرة الثانية على التوالي.

نادي الهلال الذي دخل في منافسة قوية أمام العالمي بالموسم السابق وخسر البطولة بفارق قليل مما يجعله يسعى بكل قوته لتعويض جماهيره خلال تلك البطولة.

يسعى نادي الاتحاد إلى مصالحة جماهيره من خلال المنافسة القوية على اللقب.

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بدأت منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي يوم الخميس 19 سبتمبر على أن تستمر فعاليات تلك الجولة حتى مساء يوم السبت بكلاسيكو قوي سوف يجمع بين الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة التي ينتظرها عدد كبير من الجماهير.

الدوري السعودي

استطاع نادي الهلال الحصول على صدارة المجموعة بـ 7 نقاط في ثلاثة مباريات حيث استطاع الفوز بمبارتين والتعادل في مباراة، كما لحقه نادي النصر في النقاط بـ 7 نقاط حيث فاز بمبارتين مقابل تعادل واحد، ويأتي نادي الفيحاء في المركز الثاني ضمن ترتيب جدول الدوري السعودي الممتاز 2019 برصيد 5 نقاط، حيث فاز بمباراة واحدة وتعادل بمبارتين.

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كما يأتي في المركز الثالث نادي الشباب برصيد 5 نقاط حيث فاز بمباراة وتعادل في مبارتين، إلا أن هناك مباريات قوية ينتظرها الجمهور في الأسبوع الحالي بين الفرق المتصدرة في الدوري السعودي 2019، ولا يزال نادي الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط حتى بعد وقوعه في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله أمام الفيحاء.