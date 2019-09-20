احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 في دبي ورفع الأعلام السعودية في الفلبين

تستعد الكثير من الوجهات بالمملكة العربية السعودية وفي الدول المختلفة للاحتفال باليوم الوطني السعودي في نسخته الـ 89، والذي من المقرر أن يكون في يوم 23 من الشهر الجاري، كما جرت العادة كل عام في نفس اليوم، هذا وتكثر الاحتفالات في اليوم الوطني السعودي، نتابع معكم للتعرف على أهم مظاهر اليوم الوطني السعودي، ونسلط الضوء على أبرز الاحتفالات لهذا اليوم احتفاءً باليوم الوطني.

اليوم الوطني السعودي في دبي

برعاية “دائرة السياحة والتسويق التجاري” تستعد دبي للاحتفال باليوم الوطني السعودي؛ حيث يقدم “دبي مول” و”وسط مدينة دبي” العديد من الأنشطة الاحتفالية، ومنها العروض الموسيقية والحفلات التي يحييها أكبر الفنانين السعوديين، حيث يتم إحياء الحفلات في الفترة بين 21 و23 سبتمبر، ومن أهم الفنانين كل من الفنان إسماعيل مبارك، والفنان فؤاد عبد الواحد، والفنان رامي عبد الله.

هذا وتقام العروض الموسيقية في وسط دبي في يومي 21 و22 من شهر سبتمبر، فضلاً عن العروض الموسيقية في دبي مول في الفترة بين 19 و21 من سبتمبر الجاري، هذا ويحتفل “برج خليفة” باليوم الوطني السعودي في يوم 23 سبتمبر، حيث يتم عرض العلم السعودي على واجهة البرج.

بالإضافة إلى ذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي يتوفر خصم على تذكرة “كيدزانيا” الاقتصادية يصل إلى 20% في دبي وأبوظبي، فضلاً عن خصم 20% على تذاكر “دبي أكواريوم” وتذاكر الحديقة المائية، بالإضافة إلى الخصومات فهناك خصم 20% على “حلبة دبي للتزلج”.

كما يحتفل “ذي بوينت نخلة جميرا” باليوم الوطني السعودي 89 حيث يقدم عروض الألعاب النارية، كما يدشن واجهة بحرية مميزة للمطاعم يقدم فيها أفضل المأكولات والمشروبات العالمية، مع تقديم عروض وتخفيضات كبيرة عليها، فضلاً عن توفر الأنشطة الترفيهية للأطفال، وتوفر وسائل المواصلات للتنقل.

حفل الفنانة أصالة في اليوم الوطني السعودي

تحتفل الفنانة أصالة بدورها الفني باليوم الوطني السعودي هي الأخرى؛ حيث انضمت إلى مجموعة قائمة الفنانين الذي يحتفلون باليوم الوطني لهذا العام عن النسخة 89، وتحي الفنانة أصالة الحفل في مركز الأمير سلطان الحضار في مدينة تبوك، ومن المقرر أن يتم إحياء حفل الفنانة أصالة في يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، ويشارك في الحفل الفنان أصيل أبو بكر، والفناة عبد الله الرويشد.

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بالإضافة إلى حفل الفنانة أصالة، فمن المقرر أن يتم إحياء 18 حفل غنائي للاحتفال باليوم الوطني السعودي، بالإضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب، والمزيد من فعاليات الاحتفال باليوم الوطني ومنها العروض العالمية، والمهرجانات، والألعاب النارية.

اليوم الوطني السعودي في الفلبين

على الصعيد الآخر يحتفل الطلبة والطالبات في المدارس في الفلبين باليوم الوطني السعودي؛ حيث رفع كل منهم الأعلام السعودية احتفالاً بالنسخة 89 من اليوم الوطني، تقديراً منهم للمملكة العربية السعودية.

وقد أشار الكاتب الفلبيني “عبد الحنان تاجو” إلى حب الأهالي بالفلبين للسعودية، ووجود العديد من مظاهر الحب للسعودية احتفالا بالعيد الوطني، وقال:

“الفلبينيون المسلمون ينظرون إلى السعودية أنها قبلة المسلمين ومولد الرسول ومهبط الوحي، ويوجد بها الحرمان الشريفان، إضافة إلى مكانتها في موسم الحج، ومعرفتهم بدور السعودية في مجال التعليم، حيث تخرج عدد كبير من علماء الفلبين من الجامعات السعودية، ويطمعون مزيدا من المنح الدراسية أو دعم المؤسسات التعليمية في الفلبين”.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي والتي من المقرر أن تكون في يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، بالإضافة إلى الإجازة في يوم الأحد الذي يسبقه، وهذا لوقوعه بين إجازتين وهما الاثنين “اليوم الوطني السعودي” والسبت “إجازة أسبوعية”.

كانت هذه بعض من مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 89، تابعونا للتعرف على المزيد فور صدور أي جديد من أخبار حول اليوم الوطني السعودي.