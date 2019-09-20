التحالف يدمر 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة والألغام البحرية شمال الحديدة

أعلن التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) تدمير أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية ، خلال عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة. وأكد التحالف ان تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر. وأوضح أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية. وبدأ التحالف العربي قبل قليل تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة. وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم.

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