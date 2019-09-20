اليوم الوطني / وكلاء إمارة القصيم: الاحتفال باليوم الوطني تجسيدٌ لقيم وطنية ضاربة جذورها في عمق التاريخ



بريدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

رفع وكلاء إمارة منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

ووصف وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان, اليوم الوطني بيوم الفخر والاعتزاز لأبناء هذا الوطن بالملحمة التاريخية لموحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وجمع فيها شتات هذه البلاد، وصنع منها وحدة وطنية تجلت بلم الشمل لهذا الوطن المعطاء حتى أصبح اليوم كياناً عملاقاً يسعى إلى تحقيق التنمية ويتفاخر به أبناؤه الأوفياء على مر التاريخ وبين العالم أجمع.

وقال: "نحتفل اليوم باليوم الوطني في ظل إطلاق أكبر برنامج تنموي وخطة إصلاح اقتصادي واسعة تحت عنوان رؤية المملكة 2030 عبر برنامج طموح يقوده خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- , من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق أكبر نقلة تاريخية للاقتصاد السعودي وفقاً للعديد من قراءات مراكز الدراسات الاقتصادية الدولية, لتعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القادم على أهداف محددة وفي مختلف المجالات بما يتواكب مع تطلعات القيادة الحكيمة في إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات.

فيما أوضح وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد لقيم وطنية ضاربة جذورها في عمق التاريخ, وتجسيد لأمة اجتمعت بعد شتات داخل حزام من الأمن والأمان والاستقرار والرخاء , ليتذكر كل فرد من أبناء هذا الوطن المبارك , مجداً تليداً سطر في صفحات مشرقة تقلبها الأجيال حباً وولاء عاماً بعد عام, فهو يوم للاعتزاز بماض مشرف, يزيده شرفاً فخر أبنائه بحاضره الأجمل، مشيراً إلى ما يمتلكه هذا الوطن من مقدرات ومكتسبات وإنسانية وكرم عطاء بدءاً من احتضانه لمهبط الوحي وقبلة المسلمين ، واهتمام قيادة هذه البلاد بالإسلام والمسلمين , وبضيوف بيت الله الحرام , وبرامج التطوير وبناء المدن وإنشاء الهيئات, والخطوات المتسارعة نحو تحقيق العديد من الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المستدامة.

من جهته أكد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي أن ما توليه من اهتمام متواصل على تعزيز وتنمية أمن هذه البلاد المباركة على مر العقود يعكس قدرتها الكبيرة على حماية مكتسباتها من جميع الطامعين.

بدوره قال مستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم بن سعد الماجد: مرت 89 عاماً على توحيد المملكة حاملة في تفاصيل أيامها مشروعاً نهضوياً عملاقاً تعاقب عليه قادة عظام، حتى عصر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي أعاد تشكيل الكثير من مفاصل الدولة بما يتوافق مع النهضة

// انتهى //

10:53ت م

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بريدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع وكلاء إمارة منطقة القصيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.ووصف وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان, اليوم الوطني بيوم الفخر والاعتزاز لأبناء هذا الوطن بالملحمة التاريخية لموحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وجمع فيها شتات هذه البلاد، وصنع منها وحدة وطنية تجلت بلم الشمل لهذا الوطن المعطاء حتى أصبح اليوم كياناً عملاقاً يسعى إلى تحقيق التنمية ويتفاخر به أبناؤه الأوفياء على مر التاريخ وبين العالم أجمع.وقال: "نحتفل اليوم باليوم الوطني في ظل إطلاق أكبر برنامج تنموي وخطة إصلاح اقتصادي واسعة تحت عنوان رؤية المملكة 2030 عبر برنامج طموح يقوده خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- , من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق أكبر نقلة تاريخية للاقتصاد السعودي وفقاً للعديد من قراءات مراكز الدراسات الاقتصادية الدولية, لتعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القادم على أهداف محددة وفي مختلف المجالات بما يتواكب مع تطلعات القيادة الحكيمة في إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات.فيما أوضح وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد لقيم وطنية ضاربة جذورها في عمق التاريخ, وتجسيد لأمة اجتمعت بعد شتات داخل حزام من الأمن والأمان والاستقرار والرخاء , ليتذكر كل فرد من أبناء هذا الوطن المبارك , مجداً تليداً سطر في صفحات مشرقة تقلبها الأجيال حباً وولاء عاماً بعد عام, فهو يوم للاعتزاز بماض مشرف, يزيده شرفاً فخر أبنائه بحاضره الأجمل، مشيراً إلى ما يمتلكه هذا الوطن من مقدرات ومكتسبات وإنسانية وكرم عطاء بدءاً من احتضانه لمهبط الوحي وقبلة المسلمين ، واهتمام قيادة هذه البلاد بالإسلام والمسلمين , وبضيوف بيت الله الحرام , وبرامج التطوير وبناء المدن وإنشاء الهيئات, والخطوات المتسارعة نحو تحقيق العديد من الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المستدامة.من جهته أكد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي أن ما توليه من اهتمام متواصل على تعزيز وتنمية أمن هذه البلاد المباركة على مر العقود يعكس قدرتها الكبيرة على حماية مكتسباتها من جميع الطامعين.بدوره قال مستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم بن سعد الماجد: مرت 89 عاماً على توحيد المملكة حاملة في تفاصيل أيامها مشروعاً نهضوياً عملاقاً تعاقب عليه قادة عظام، حتى عصر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي أعاد تشكيل الكثير من مفاصل الدولة بما يتوافق مع النهضة السعودية المختلفة، وكان لعضده الأيمن سمو ولي العهد الأمين الأثر الكبير والمؤثر في حضور المملكة في المحافل الدولية السياسية والاقتصادية، مما مكنها من أن تكون الرقم الأصعب سياسياً واقتصاديا ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يحفظ جنودنا على حدود بلادنا وينصرهم بنصره .// انتهى //10:53ت م0034

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.