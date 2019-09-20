اليوم الوطني / رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام يُهنئ القيادة باليوم الوطني الـ89



القاهرة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

هنأ رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال مكرم محمد أحمد في تصريح لوكالة الأنباء

وأشاد بالخطوات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تحظى بمساندة واسعة من كافة فئات المجتمع وليس فقط من الشباب، مؤكداً أن المجتمع كله وفى مقدمته المرأة والشاب يعدون أن ما يحدث من تغيير هو تغير المستقبل للأفضل بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة.

وثمن مكرم, جهود الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما توليه من اهتمام بالمسلمين في كافة بقطاع العالم ورعاية قضاياهم في جميع أنحاء العالم بالمحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف "أن المملكة في واقع الأمر لا تبخل على وجه الإطلاق في مد يد العون للدول الإسلامية المحتاجة وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد وحاقد، فرعايتها الكريمة أيضا لضيوف الرحمن في موسم الحج يُقر ويعترف به العالم الإسلامي بأكمله بحسن تنظيم المملكة للحج بحيث يؤدى جميع المسلمين على اختلاف جنسياتهم للمناسك في سهولة ويسر وبدون مصاعب وهذا ما حدث خلال موسم الحج الماضي".

وعن العلاقات المصرية السعودية أكد رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام، أن العلاقات المصرية السعودية وثيقة واستراتيجية وطالما "مصر والمملكة " في حالة وفاق فإن العالم العربي سيكون بخير، كما أن التضامن العربي سيجد سندًا قوياً في علاقات مصرية سعودية متقدمة ومستقرة.

// انتهى //

10:50ت م

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القاهرة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسهنأ رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.وقال مكرم محمد أحمد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم الوطني "إنه من الواجب أن نهنئ المملكة باليوم الوطني الـ 89 ونتمنى لها مزيداً من التقدم والرقي ولكل مواطن أن يكون في أطيب حال وللمرأة مزيدا من التقدم، مبيناً أن ما يحدث على أرض المملكة سواء من قرارات أو مشاريع تؤكد أن عملية التطور مستمرة ولن تتوقف".وأشاد بالخطوات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تحظى بمساندة واسعة من كافة فئات المجتمع وليس فقط من الشباب، مؤكداً أن المجتمع كله وفى مقدمته المرأة والشاب يعدون أن ما يحدث من تغيير هو تغير المستقبل للأفضل بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة.وثمن مكرم, جهود الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما توليه من اهتمام بالمسلمين في كافة بقطاع العالم ورعاية قضاياهم في جميع أنحاء العالم بالمحافل الدولية والإقليمية.وأضاف "أن المملكة في واقع الأمر لا تبخل على وجه الإطلاق في مد يد العون للدول الإسلامية المحتاجة وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد وحاقد، فرعايتها الكريمة أيضا لضيوف الرحمن في موسم الحج يُقر ويعترف به العالم الإسلامي بأكمله بحسن تنظيم المملكة للحج بحيث يؤدى جميع المسلمين على اختلاف جنسياتهم للمناسك في سهولة ويسر وبدون مصاعب وهذا ما حدث خلال موسم الحج الماضي".وعن العلاقات المصرية السعودية أكد رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام، أن العلاقات المصرية السعودية وثيقة واستراتيجية وطالما "مصر والمملكة " في حالة وفاق فإن العالم العربي سيكون بخير، كما أن التضامن العربي سيجد سندًا قوياً في علاقات مصرية سعودية متقدمة ومستقرة.// انتهى //10:50ت م0033

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