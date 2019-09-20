اليوم الوطني / مسؤولو عسير يعربون عن اعتزازهم بيوم الوطن الـ 89



أبهـا 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بمنطقة عسير التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء عبيد بن معوض العتيبي بهذه المناسبة: " هو يوم الفخر هو ذكرى الانتصار والتوحيد هو اليوم الذي قام فيه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -بتوحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها, هو اليوم الذي نرفع فيه رؤوسنا شموخاً وفخراً بما تحقق لإنسان وأرض هذا الوطن، هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع تتكرر كل عام لتزيد التلاحم بين القيادة والشعب, ليستذكر المواطن النهضة الكبيرة التي تحققت ويعيشها في جميع المجالات, وفي زمن قياسي لتصبح في مصاف الدول المتقدمة".

بدوره أكد مدير عام جمرك مطار أبها المكلف مازن بن محمد الراشد أننا نحتفل اليوم في المملكة بمرور 89 عاماً من المجد والعزة والأمان، منذ توحيد المملكة على يد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - الذي استطاع بعون الله أن يجمع شتات هذا الوطن تحت راية التوحيد، وتتوالى مسيرة الخير والعطاء من بعده على أيدي أبنائه الملوك البررة متّبعين نهجه في العطاء والبناء حتى عهدنا الزاهر, حيث حققت المملكة إنجازات مهمة في جميع الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي, وشكلت ملحمة غير مسبوقة لبناء وطن وقيادة أُمّة خطاهما المؤسس وأبناؤه البررة من بعده بمهارة واقتدار.

من جهته عبّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي عن فخره واعتزازه لما تشهده المملكة من تقدم ونماء بفضل الله تعالى ثم بقيادته الحكيمة لتسير في مصاف الدول المتقدمة لتتواصل بكل ثقة ووعي وبخطى ثابتة، ومقدرة عالية وكفاءة مشهودة ونجاح كبير.

وأشار بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 إلى قوة الاقتصاد السعودي، واعتماد المملكة على العديد من المشروعات التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية, إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة مع استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، حيث واصل الاقتصاد نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية، والفضـل بعد الله يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات.

من جهة أخرى قال وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق "إن الأمن والرخاء والرفاهية التي تعيشها بلادنا في العصر الحاضر هي نتاج جهودا متواصلة بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه – وواصل أبناؤه تنميتها والحفاظ عليها, لتحصد المملكة العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والتنموية, وتجسد مسيرة بناء ورخاء للدولة الفتية, ولعلّ 89 عاماً لا تمثل شيئاً في عمر الشعوب, لكنها تمثل للمواطن السعودي عقوداً من التنمية والازدهار والتقدم, يحمّلنا ذلك مسؤولية عظيمة في بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها والعمل يداً بيد متحابين‌ ومتكاتفين من أجل رفعة وتقدم المملكة لتبقى دوماً عزيزة ومنيعة لتأخذ مكانها في الطليعة تقدماً وازدهاراً, وتنفرد بين بلاد الأرض بنعمة الأمن مصداقاً لقوله تعالى " أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ", سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها ورغد عيشها.

// انتهى //

10:30ت م

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أبهـا 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مسؤولي الإدارات الحكومية بمنطقة عسير التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -, ولجميع الشعب السعودي الكريم, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89, معربين عن اعتزازهم وفخرهم بما تحقق من منجزات منذ تأسيس المملكة على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -.وقال قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء عبيد بن معوض العتيبي بهذه المناسبة: " هو يوم الفخر هو ذكرى الانتصار والتوحيد هو اليوم الذي قام فيه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -بتوحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها, هو اليوم الذي نرفع فيه رؤوسنا شموخاً وفخراً بما تحقق لإنسان وأرض هذا الوطن، هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع تتكرر كل عام لتزيد التلاحم بين القيادة والشعب, ليستذكر المواطن النهضة الكبيرة التي تحققت ويعيشها في جميع المجالات, وفي زمن قياسي لتصبح في مصاف الدول المتقدمة".بدوره أكد مدير عام جمرك مطار أبها المكلف مازن بن محمد الراشد أننا نحتفل اليوم في المملكة بمرور 89 عاماً من المجد والعزة والأمان، منذ توحيد المملكة على يد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - الذي استطاع بعون الله أن يجمع شتات هذا الوطن تحت راية التوحيد، وتتوالى مسيرة الخير والعطاء من بعده على أيدي أبنائه الملوك البررة متّبعين نهجه في العطاء والبناء حتى عهدنا الزاهر, حيث حققت المملكة إنجازات مهمة في جميع الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي, وشكلت ملحمة غير مسبوقة لبناء وطن وقيادة أُمّة خطاهما المؤسس وأبناؤه البررة من بعده بمهارة واقتدار.من جهته عبّر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي عن فخره واعتزازه لما تشهده المملكة من تقدم ونماء بفضل الله تعالى ثم بقيادته الحكيمة لتسير في مصاف الدول المتقدمة لتتواصل بكل ثقة ووعي وبخطى ثابتة، ومقدرة عالية وكفاءة مشهودة ونجاح كبير.وأشار بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 إلى قوة الاقتصاد السعودي، واعتماد المملكة على العديد من المشروعات التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية, إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة مع استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، حيث واصل الاقتصاد نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية، والفضـل بعد الله يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات.من جهة أخرى قال وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق "إن الأمن والرخاء والرفاهية التي تعيشها بلادنا في العصر الحاضر هي نتاج جهودا متواصلة بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه – وواصل أبناؤه تنميتها والحفاظ عليها, لتحصد المملكة العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والتنموية, وتجسد مسيرة بناء ورخاء للدولة الفتية, ولعلّ 89 عاماً لا تمثل شيئاً في عمر الشعوب, لكنها تمثل للمواطن السعودي عقوداً من التنمية والازدهار والتقدم, يحمّلنا ذلك مسؤولية عظيمة في بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها والعمل يداً بيد متحابين‌ ومتكاتفين من أجل رفعة وتقدم المملكة لتبقى دوماً عزيزة ومنيعة لتأخذ مكانها في الطليعة تقدماً وازدهاراً, وتنفرد بين بلاد الأرض بنعمة الأمن مصداقاً لقوله تعالى " أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ", سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها ورغد عيشها.// انتهى //10:30ت م0027

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.