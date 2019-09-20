السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية مالطا بذكرى استقلال بلاده



جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:20ت م

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جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:20ت م0024

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