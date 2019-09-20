اليوم الوطني / الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية يؤكد أن المملكة تولي عناية كاملة للعمل العربي المشترك



القاهرة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

هنّأ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي المملكة العربية

وقال السفير علي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن "المملكة بالنسبة لنا كعرب هي دولة محورية وأساسية في مسيرة التكامل العربي، وفي دعم العمل العربي المشترك"، متمنيًا التوفيق لقيادة المملكة في تنفيذ رؤيتها 2030، باعتبار أن هذه الرؤية ستنقل المملكة العربية السعودية نقلة كبيرة إلى الأمام.

وعبّر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية عن تطلع الجامعة العربية إلى أن تتبوّأ المملكة مكانتها بين دول العالم حتى تكون حجر الزاوية الأساس للعمل العربي المشترك.

وحول رؤية الجامعة العربية لدور المملكة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أفاد السفير علي بأن المملكة تولي عناية كبيرة وكاملة للعمل العربي المشترك، والدليل على ذلك أنها توقع على كل الاتفاقيات الخاصة بالعمل الاقتصادي المشترك، وكان آخرها اتفاقية التعاون الجمركي، واتفاقية تحرير التجارة في الخدمات.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أن المملكة وقّعت على كل الاتفاقيات الأساسية التي تدعم العمل العربي المشترك، وهذا يبيّن اهتمام المملكة بالعمل العربي الجماعي، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك تطور على المستوى الوطني دون الاهتمام بالمستوى الإقليمي، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة تولي الاهتمام الكبير بالعمل الإقليمي عبر جامعة الدول العربية.

// انتهى //

10:12ت م

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القاهرة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسهنّأ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي المملكة العربية السعودية ، ملكًا وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في طريق التنمية.وقال السفير علي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن "المملكة بالنسبة لنا كعرب هي دولة محورية وأساسية في مسيرة التكامل العربي، وفي دعم العمل العربي المشترك"، متمنيًا التوفيق لقيادة المملكة في تنفيذ رؤيتها 2030، باعتبار أن هذه الرؤية ستنقل المملكة العربية السعودية نقلة كبيرة إلى الأمام.وعبّر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية عن تطلع الجامعة العربية إلى أن تتبوّأ المملكة مكانتها بين دول العالم حتى تكون حجر الزاوية الأساس للعمل العربي المشترك.وحول رؤية الجامعة العربية لدور المملكة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أفاد السفير علي بأن المملكة تولي عناية كبيرة وكاملة للعمل العربي المشترك، والدليل على ذلك أنها توقع على كل الاتفاقيات الخاصة بالعمل الاقتصادي المشترك، وكان آخرها اتفاقية التعاون الجمركي، واتفاقية تحرير التجارة في الخدمات.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أن المملكة وقّعت على كل الاتفاقيات الأساسية التي تدعم العمل العربي المشترك، وهذا يبيّن اهتمام المملكة بالعمل العربي الجماعي، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك تطور على المستوى الوطني دون الاهتمام بالمستوى الإقليمي، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة تولي الاهتمام الكبير بالعمل الإقليمي عبر جامعة الدول العربية.// انتهى //10:12ت م0021

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية يؤكد أن المملكة تولي عناية كاملة للعمل العربي المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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