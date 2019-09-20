الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في الجامعة الاسلامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف التعليمية الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية والعملية الموضحة أمام كل وظيفة في موقع الجامعة.

وعلى الأخوة المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (http://emp.iu.edu.sa) خلال الفترة من 26/01/1441هـ إلى 30/01/1441هـ ومع أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي :صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة + برنت من التأمينات الاجتماعية.

صورة من البطاقة الشخصية وصورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد وصورة شخصية.

صورة من التسجيل على برنامج (ساعد) للمتقدمين والمتقدمات على وظائف مراسل مكتبي.

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تعبئة نموذج (101/أ) للموظفـين والمستخدميـن أو نموذج (101/ب) لغير الموظفـين والمستخدمين.

بالنسبة لمن هم على رأس العمل في الجامعة بوظائف (ثابتة) يتم قبولهم وفقاً لدليل التصنيف الوظيفي ويشترط أن تكون الوظيفة المتقدم لها تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة وأن يكون المتقدم قد أمضى على الأقل سنة في مرتبة الوظيفة التي تسبق الوظيفة المتقدم لها لمن هم دون المرتبة السادسة إذا لم تتوفر لديهم مجموع سنوات الخدمة المطلوبة للمرتبة.

قبول طلبات من توفرت لديه المؤهلات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظيفة.

بالنسبة لمن لهم خبرات سابقة بالقطاع العام أو الخاص يتم احتساب خبراتهم الوظيفية وفقاً لقاعدة التدرج كل أربع سنوات بمرتبة وفقاً لدليل التصنيف الوظيفي وارفاق شهادات الخبرة ان وجدت من التامينات.

وللتقديم على الرابط التالي:

https://emp.iu.edu.sa/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx