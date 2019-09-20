تتبع شحنة ارامكس aramex و كيفية تعديل بياناتها رابط

يبحث الكثيرون عن كيفية تتبع ارامكس وهي خدمة إلكترونية تقدمها شركة ارامكس وهي من أكبر الشركات الدولية في مجال الشحن في الشرق الأوسط والوطن العربي، ومتخصصة في مجال الدعم اللوجيستي وقد تم تأسيسها من قبل رجل الأعمال فادي غندور وهو أردني الجنسية، بهدف تقديم العديد من الخدمات مثل النقل البري والبحري والجوي، الداخلي والخارجي ونقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية خطوات الاستعلام عن وصول شحنة ارامكس وطريقة تتبعها.

رابط تتبع شحنة ارامكس

يمكنكم الاستعلام عن شحنة وتتبعها، من بداية طلب الشحنة وحتي وصولها ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

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الدخول إلي موقع ثم اختيار تتبع الشحنات.

سيتم تحويلك إلي صفحة باللغة الانجليزية يمكن تحويلها إلي اللغة العربية من خلال الضغط علي كلمة لغة واختيار اللغة العربية.

هناك اكثر من طريقة لإجراء عملية تتبع الشحنات مثل ( تتبع الشحنة بواسطة الهاتف المحمول أو من خلال بوليصة الشحن أو من خلال مرجع الشحنة من خلال المستلم أو مرجع المرسل أو الطرف الثالث).

الاستعلام عن وصول شحنة ارامكس

عندما تقوم بشراء شحنة ويتم اعتماد إرسالها يمكن تتبع شحنة من خلال استخدام رقم بوليصة الشحن، أو رقم الشحنة من الموقع الذي أتممت منه عملية الشراء، قم بإدخال رقم التتبع ومن الممكن تتبع أكثر من شحنة من خلال أستخدام فواصل بين كل رقم شحنة ترغب في تتبعها، وبعد ذلك قم بالضغط علي كلمة تتبع، سوف يتم تحويلك إلي صفحة به كافة المعلومات التي تود الاستعلام عنها مثل رقم الشحنة والوضع الحالي للشحنة وتاريخ التسليم ومن سوف يقوم بتسليمها.

تتبع شحنة ارامكس بالجوال

يمكن تتبع الشحنة من خلال الجوال وتوجد طريقتين وهما إرسال رسالة نصية إلي ارامكس أو من خلال تحميل تطبيق ارامكس علي الجوال، ويوجد رقم خاص يتم إرسال الرسالة النصية عليه وهو ( 966591272639 )، ويمكن تتبع الشحنة برقم المرجع من خلال خانة التتبع وإدخال الرقم الخاص بمرجع المستلم، مرجع المرسل، مرجع الطرف الثالث، وسوف تظهر التفاصيل الخاصة بالشحنة وهي طريقة دقيقة وشاملة.

ارامكس تتبع الشحنات

يمكنكم إجراء تعديل علي بيانات الشحنة في حالة عدم ظهور بيانات الشحنة من خلال إدخال رقم الشحنة وللتمكن من الحصول علي البيانات يجب الاتصال بشركة ارامكس أو من خلال تعبئة النموذج الخاص بتتبع الشحنة، ويمكن الوصول إلي نموذج تتبع الشحنة من خلال الدخول علي موقع ارامكس وكتابة البيانات التالية : ( الاسم رباعي، البريد الإلكتروني، رقم الجوال الخاص بك)، ثم كتابة المشكلة الخاصة بك، وإدخال رقم الشحنة وبيانات الوصول للكود الأمني، ثم الضغط علي كلمة استكمال،وسوف تصلك رسالة عبر الجوال أو البريد الإلكتروني من الشركة يوجد بها البيانات الخاصة بالشحنة التي تريد تتبعها.