شاهد.. تواضع ولي العهد يمنح المواطن "العنزي" "سيلفي العمر"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

يتجلَّى تواضع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يومًا بعد آخر، وتظهر دماثة أخلاقه لحظة تعامله مع كافة أفراد المجتمع، فيما تجد شريحة الشباب اهتمامًا خاصًّا منه.

وبدا ذلك جليًّا عندما طلب منه الشاب محمد العنزي التقاط «سيلفي» معه، فلم يتردد، أثناء تشريف سموه لختام مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف في نسخته الثانية.

وقال العنزي إنه حقق حلم عمره، بعد أن طلب من سمو ولي العهد أخذ صورة تذكارية معه، فيما استجاب سموه كعادته ووقف لالتقاط الصورة.

وأكد العنزي إن سعادته لا توصف بالتقاط «سيلفي» مع ولي العهد، أمير الشباب والمهتم بشؤونهم، والساعي دومًا لرفعة المملكة في كل المجالات.

ولفت إلى أن بساطة ولي العهد في التعامل مع الجميع، تجعله محبوبًا من الكل، مشيرًا إلى أن الصورة التي التقطها معه ستكون ذكرى يفتخر بها مدى الحياة.