موعد صرف حساب المُواطن الدفعة الجديدة 23

إيداع 53 مليار ريال سعودي، منذ بداية حساب المواطن السعودي في 2017 وحتى الآن، وذلك حسب تصريحات سلطان القحطاني المتحدث الرسمي بإسم برنامج حساب المواطن السعودي، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير، نقدم لكم طريقة تسجيل جديد فى حساب المواطن للاستفادة من الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وكذلك نتعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة القادمة من حساب المواطن.

حساب المواطن الدفعة الجديدة 23

يتابع المواطنين فى المملكة العربية السعودية، موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن السعودي، ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة الرابعة والعشرون من حساب المواطن، فى يوم 10 أكتوبر 2019، وهو الموعد الرسمي المٌخصص لصرف دفعات حساب المواطن، وفى حالة وافق ذلك اليوم إجازة رسمية، يتم صرفها قبل اليوم المحدد في أقرب يوم عمل.

التسجيل في حساب المواطن 1441

التسجيل في برنامج الدعم الحكومي حساب المواطن، يكون عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، وبعد ذلك اختيار تسجيل جديد، وإدخال جميع البيانات المطلوبة، من الأسم ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال، وبعد ذلك سوف تصلك رسالة تأكيد على الهاتف يتم إدخال الرقم الموجود بها على موقع حساب المواطن الرسمي.

53 مليار ريال سعودي من حساب المواطن

بحسب التصريحات الرسمية من المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، السيد سلطان القحطاني، أنه منذ بداية حساب المواطن وحتى آخر دفعة، تم إيداع مبلغ 53 مليار ريال سعودي للمستفيدين من دفعات حساب المواطن، وكان منهم مبلغ 381 مليون ريال سعودي مبلغ الأثر الرجعي.