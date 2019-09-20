شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الأردن تتزين بصور القيادة وتطلق الألعاب النارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عمّان) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني 89 تزين سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن مبناها بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبالعلم السعودي. وأوضح المتحدث الرسمي للسفارة مدير المكتب الإعلامي الاستاذ عبدالسلام العنزي بأن السفارة تتزين في هذا الأسبوع بصور خادم الحرمين الشريفين وبعلم المملكة وبالشعار الرسمي تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني «همه حتى القمة»، كما وانها سوف تطلق الألعاب النارية من داخل السفارة وذلك يوم السبت الموافق ٢١ من سبتمبر لهذا العام وذلك في تمام الساعه الثامنة مساءً، وبإمكان الجميع مشاهدتها من خارج محيط السفارة في العاصمة الأردنية عمّان.



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