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. أطلقت مجلة تطوير الذات بإدارة أ.عبدالرحمن الذبياني مبادرة (تغريدات خضراء) و ذلك بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ و ذلك عبر جمع تغريدات وطنية تحدثت بقلوب خضراء عن الوطن المعطاء و فصلت مراحله و ما يمتلك و يتميز به هذا الوطن و سنضع لكم تلك التغريدات بالأسفل :- Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر مجلة تطوير الذات تطلق مبادرة ‏‎#تغريدات_خضراء احتفالاً بــ ‎#اليوم_الوطني_السعودي_89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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