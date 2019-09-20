أمين الناصر مدير أرامكو يلجم مذيع CNN العربية

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المهندس أمين الناصر ، مدير شركة أرامكو يتحدث عن كيفية تعامل الشركة مع الأحداث الإرهابية الأخيرة من خلال “إدارة الأزمات” بكل سلاسة وهدوء، والخروج منها بأقل الخسائر والأضرار ، ورغم تأثير الحدث الإرهابي الشنيع الا ان العمل عاد لطبيعته خلال يومين فقط، ارامكو‬⁩ تقدم دروس مجانية للعالم، في مجال إدارة الأزمات وقدرة التغلب على المصاعب

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