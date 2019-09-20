الإطاحة بمسلحين اقتحما مركز تموينات بالسواطير وسلبا مبالغ مالية بـ«نظيم الرياض»

أطاحت شرطة منطقة الرياض بشخصين مسلحين بـ«سواطير»، اقتحما مركز تموينات في حي النظيم، واعتديا على عامل المركز وسلبا مبالغ مالية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر به شخصان مسلحان بآلات حادة (سواطير)، يقتحمان مركز تموينات بحي النظيم، ويعتديان على عامل المركز ويسلبان مبالغ مالية؛ فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجانيين (مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر)، والقبض عليهما. وباستجوابهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.