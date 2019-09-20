السعودية اليوم / السفير المعلمي يستقبل القنصل العام للمملكة في نيويورك



نيويورك 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، القنصل العام للمملكة في نيويورك حاتم الغامدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة والتعاون بين وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة في نيوريورك، بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق طموحات القيادة -حفظها الله-.

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06:19ت م

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