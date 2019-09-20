وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مروري مروع بالدمام

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مروري وقع على امتداد طريق أبوحدرية عند كوبري منيفة، بمدينة الدمام. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن أحد المواطنين أبلغ غرفة العمليات، بوجود حادث سير عند كوبري منيفة الواقع على امتداد طريق أبوحدرية، دون تحديد الخسائر والإصابات.

وأشار متحدث الهلال الأحمر إلى أنه جرى توجيه 4 فرق إسعافية على الفور، مدعمة بفرقتين من جهة أخرى، موضحًا أنه عند وصول أول الفرق الإسعافية تبين وجود حالتي وفاة، وكذلك 7 إصابات تراوحت بين الخطرة المتوسطة والمستقرة، إذ تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفى النعيرية العام . وناشدت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة إفساح المجال أمام فرق الإسعاف وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى تستطيع الفرق الإسعافية القيام بمهامها في الوقت المناسب.