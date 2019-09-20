عاجل اليمن : النفيسي يهاجم هذا السياسي في اليمن: ضرب من ضروب الخيال و”أحلام يقظة” .. ويتحدث عن نهاية مؤلمة للصراع!

شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يهاجم هذا السياسي في اليمن: ضرب من ضروب الخيال و”أحلام يقظة” .. ويتحدث عن نهاية مؤلمة للصراع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صف الكاتب الكويتي والمفكر الإسلامي عبد الله النفيسي الوسيط الدولي لدى اليمن مارتن غريفيث أنه يعيش ضربا من الخيال أو " يوتوبيا القرار".

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وكتب النفيسي في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : " مقالة جريفيث.. في نيو يورك تايمز حول الحل السياسي في اليمن تكاد تكون ضرباً من ضروب الخيال أو اليوتوبيا .. فالرجل يشترط سبعة شروط للحل السياسي في اليمن أولها أن تحتكر ( الحكومه الشرعية) السلاح .

وأضاف أن هذا يقتضي جمع السلاح وإيداعه لدى الحكومة الشرعية.. لعلم المتابعين أن في اليمن لا يقل عن تسعين مليون قطعة سلاح لدى الأفراد فكيف ستتمكن الحكومة الشرعية جمع السلاح وفي ظل أجواء عدم الثقة من سيسلّم سلاحه لأي حكومة في اليمن.. خاصةً إذا درسنا سيكولوجية الجمهور هناك .

وفي حديثه يقول ايضا: يستمر جريفيث في طرح الاشتراطات الستة الباقية لتحقيق ( الحل السياسي) في اليمن وكأنه يتحدث عن لوكسمبورج أو سويسرا في تأكيده على ضرورة ( حكومة وفاق) ومجتمع وفاق وغير ذلك من أحلام اليقظة.. تعكس هذه المقالة عجز الوسيط الدولي في فهم جذور وتاريخ الصراع في اليمن .

يذكر أن مارتن غريفيث، ذكر أن الأوضاع هادئة في الوقت الحالي في جنوب اليمن، منوها أنه يتمنى التوفيق لجهود الوساطة الجارية في مدينة جدة السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.