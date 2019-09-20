عاجل اليمن : طلاق مذيعة ام بي سي رنا هويدي بعد معاشرتها لخالد يوسف بهذا الشكل

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق مذيعة ام بي سي رنا هويدي بعد معاشرتها لخالد يوسف بهذا الشكل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تتوقف الأخبار والشائعات عن قضية المخرج المصري خالد يوسف، وشريكاته في الفضيحة منى فاروق، وشيما هلال، ومنى الغضبان، ورنا هويدي، خصوصاً وأنها فضيحة كبرى لم يشهدها الوسط الفني المصري من قبل.

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منذ ساعات قليلة، انتشرت شائعة جديدة تفيد بأن رنا هويدي كانت متزوجة وطلّقها زوجها بعد تورطها مع خالد يوسف.

حاولنا التأكد من صحة تلك المعلومات، وعلمنا أن رنا لم تكن متزوجة من الأساس حتى تنفصل، وكل ما ينشر عن زواجها وطلاقها مجرد شائعات لخلق مزيد من البلبلة حول القضية الأكثر جدلاً في الوسط الفني المصري والعربي.