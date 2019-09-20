مايكروسوفت تعلن برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم

︎ :



.

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة في مجال البرمجيات الأربعاء أن مجلس إدارتها وافق على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بإعادة شراء أسهم يصل إجماليها إلى 40 مليار دولار

كما أعلن مجلس الإدارة عن أرباح ربع سنوية بقيمة 0.51 دولار للسهم

Advertisements

إلى جانب ذلك، أعلنت الشركة أنها ستعقد اجتماعها السنوي لمساهميها في شكل افتراضي يوم 4 ديسمبر من العام الجاري

وقالت مايكروسوفت: “يوفر شكل الاجتماع الافتراضي تجربة متسقة لجميع المساهمين بغض النظر عن الموقع ، وكذلك فرصة للوصول العالمي والتفاعلي متعدد اللغات إلى حوار مع كبار المسؤولين التنفيذيين والمديرين”

وحسب مايكروسوفت، قد يتم إنهاء برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد في أي وقت

يشار إلى أن مايكروسوفت واحدة من ثلاث شركات أمريكية تخطت قيمتها السوقية تريليون دولار..، إلى جانب كل من شركتي أمازون وآبل

