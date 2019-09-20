رسميًا.. تحديث iOS13 متاح الآن لأجهزة الآيفون

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. أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن تحديث iOS13 أصبح متاحًا رسميًا الآن لأجهزة الآيفون من إصدار iPhone 6s وحتى الآيفون الجديد. Advertisements ووجه الرشيد نصائح قبل التحديث منها أخذ نسخة احتياطية للجوال، وحذف التطبيقات التي لست بحاجة لها. ومن ضمن النصائح المهمة أيضًا شحن البطارية كاملة..، ولا تنس تحديث التطبيقات بعد التحديث.





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