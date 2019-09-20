3 #وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مطور نظم أمن المعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

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وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو المعلومات الإدارية)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

