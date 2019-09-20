وظائف شاغرة للجنسين لدى تطوير التعليم القابضة

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. أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي العلاج الوظيفي (للرجال). – أخصائي العلاج الوظيفي (للنساء). Advertisements – أخصائي نطق وتخاطب (للرجال). – أخصائي نطق وتخاطب (للنساء). – أخصائي نفسي (للرجال). – أخصائي نفسي (للنساء). وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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