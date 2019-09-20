وظائف هندسية شاغرة لدى سبكيم للبتروكيماويات

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أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس أول معدات دوارة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مهندس كهرباء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة التقنية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019م.
وأشارت شركة سبكيم إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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