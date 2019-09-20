‏«ملتقى الهمة».. ينقل القصص الناجحة للشباب خلال موسم اليوم الوطني الـ89

‏تنظِّم الهيئة العامة للترفيه، خلال موسم اليوم الوطني الـ89، وبإشراف وتوجيه من رئيس الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، نشاط «ملتقى الهمة» الذي يضم مجموعة من التفاصيل التي تصنع مجتمعًا محليًّا يسمو بالتفاعل من خلال قصص الشباب الناجحة والملهمة من 13 منطقة مختلفة بالمملكة.

‏ويضم الملتقى -الذي انطلق أمس الخميس، ويستمر حتى الاثنين المقبل، الذي يصادف اليوم الوطني- 25 متحدثًا متخصصًا تمَّ تقسيمهم لكل منطقة بالمملكة لخمسة متحدثين، وبحضور 80 شابًّا وشابةً، رشحهم خصيصًا الجامعات والغرف التجارية والمنظمات المحلية في المنطقة.

‏ويستعرض المتحدثون من خلال «ملتقى الهمة» تجاربهم وقصص نجاحهم الملهمة في المجالات المختلفة، ونقلوها إلى الحضور بأسلوب مبسط تهدف في رسالتها إلى تحقيق الفائدة ونشر المعرفة.

‏يُذكَر أنه سيتم بالتزامن مع الملتقى، عبر المناطق المختلفة، العديد من النشاطات المتنوعة، مثل أركان التصوير التي تضم في طياتها ركنًا واحدًا يجمع مختلف الثقافات والمعالم الـ13 لمناطق المملكة، بالإضافة إلى المعارض الفنية وعروض الفلكلور والموسيقى والصور الجماعية العلوية بالدرونز.