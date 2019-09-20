بالصور.. العسيري ينقل تعازي وزير التعليم لذوي الطالبين فقيدي حادث جازان

نقل مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور خالد بن عطا العسيري، اليوم الخميس، تعازي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لأسرة الطالبين خالد علي جدع، وعبد العزيز محمد هزازي، اللذين توفيا إثر حادث مروري .

جاء ذلك خلال زيارته لأسرتي الطالبين في محافظة الحرث، برفقة عدد من القيادات التعليمية بالمنطقة.

ونقل العسيري، أيضًا تعازي مدير عام التعليم، وكل أسرة التعليم بالمنطقة لأسرتي الفقيدين؛ سائلًا الله لهما الرحمة والمغفرة، ولأسرتيهما الصبر والسلوان .

وفي جانب آخر، زار العسيري، الطلاب الخمسة المصابين بالحادث للاطمئنان على صحتهم، مؤكدًا حرص الإدارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية، على تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم؛ ليعودوا إلى مدارسهم بصحة وعافية.

وتوفي طالبان في المرحلة الثانوية وأصـيب خمسة آخرون يدرسون بالمراحل الثلاث، في حـادث تصـادم مروّع مع مركبة أخرى، أثناء عودتهم من المدرسة الواقعة في محافظة الحرث بجازان إلى منازلهم.