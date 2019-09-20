التحالف يعلن بدء عملية عسكرية نوعية شمال الحديدة

أعلن التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم.

وكان التحالف قد اعترض ودمر زورقًا مفخخًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة اليمنية؛ حيث رصدت منظومة القوات البحرية للتحالف، صباح أمس الخميس (19 سبتمبر 2019)، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لشن عمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومُسيَّر عن بُعد، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وبيّن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وتهديدًا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.