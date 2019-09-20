300 أسرة منتجة بمعرض صنعتي بالشرقية

شاركت 300 أسرة منتجة في معرض صنعتي المُقام في معارض الظهران الدولية، والذي افتتح أمس، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ودشنه نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد، وشارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقطاعيه «العمل والتنمية» في المعرض وعدد من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها في مجال تجارة تأسيس المشاريع والتمويل.

وقال المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل إن «وزارة العمل والتنمية متعددة القطاعات والفروع، وتتشعب خدماتها ويتنوع مستفيديها، وبعضها بالتأكيد يصب في أهداف المعرض»، مضيفا أن «مراكز التنمية الاجتماعية على مستوى المنطقة الشرقية داعم للأسر المنتجة ومثلها الضمان الاجتماعي»، مشيرا إلى أنه شارك عن طريق مراكز التنمية والضمان 33 أسرة منتجة بمعروضات مختلفة.

حزمة برامج

أضاف المقبل «نسعى إلى تحقيق نقلة في حياة الأسر والأفراد، فالتطور الاقتصادي يقود الأسر إلى حياة كريمة وينتقل بهم من حد الكفاف إلى حد الكفاية، عبر حزمة برامج داعمة سواء كانت مالية أو تدريب للتوظيف، فالمواطن هو اللبنة الأساسية للنهوض بالوطن وفق توجيهات ولاة الأمر، إضافة إلى وجود قطاع العمل بالمعرض الذي يُعنى بالعلاقة العمالية بين الموظف ومالك المنشأة وإيضاح الحقوق والواجبات، لتنطلق المشاريع منظمة وفق الأنظمة والقوانين، ولدينا شواهد لمشاريع بدأت صغيرة كأسر منتجة وانطلقت بعدها لمشاريع كبيرة».

طاقات للتوظيف

استضاف الركن الخاص بفرع الوزارة برنامج طاقات للتوظيف، وبينت مديرة طاقات زهراء نصرالله أن «شركة طاقات للتوظيف مشغلة للبرنامج الحكومي طاقات الذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص، ويتمثل دور مراكز التوظيف في إيجاد فرص وظيفية مع الشركات ومساعدة أصحاب الأعمال في الحصول على الكادر المؤهل»، مضيفة أنه «يمكن للباحثين والباحثات الاستفادة من مراكز طاقات بزيارة أقرب فرع لهم، والاستفادة من خدمات المركز لاستقبال طلبات التوظيف، فقط نحتاج لإدراج طلب الوظيفة إحضار نسخة من الهوية الوطنية ونسخة من السيرة الذاتية إن وجدت»، مؤكدة أن مركز طاقات يستقبل في الركن الخاص بفرع الوزارة طلبات الباحثين عن عمل طيلة أيام معرض «صنعتي» من الـ4 إلى الـ10 مساء حتى ختام المعرض غدا السبت.