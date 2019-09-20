أمير جازان بالنيابة يتسلم تقرير هيئة الغذاء والدواء السنوي

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة، مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني. ورحب أمير جازان بالنيابة بمدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء، مؤكداً أهمية دور الهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء، وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم، وتكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك. وثمن الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهود المبذولة التي تقدمها الهيئة في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من القيادة، وقدّم القريني خلال الاستقبال تقريرا عن إنجازات وأعمال الهيئة وجهودها، للعام الماضي 2018، معربا عن شكره لأمير المنطقة بالنيابة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة، حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله صالح المديميغ.



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