أمير الرياض يلتقي رئيس جامعة نايف

وأشار إلى التعاون مع إمارات المناطق في الدراسات الميدانية والتخصصية وكفاءة العمل، إضافة إلى التوعية الأمنية، منوهاً بإبرام الجامعة لمذكرات تفاهم مع جامعات متقدمة في المجالات الأكاديمية والتدريبية، مثنيا على الجامعة ودورها الهام في منهجية العمل الإداري وتطويره وتعزيز التعاون مع الإمارة في برامجها الأكاديمية والعلمية والتدريبية.
من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن بندر سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وتبادل معه الأحاديث الودية، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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