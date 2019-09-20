الارشيف / اخبار السعوديه

أمير الرياض يلتقي رئيس جامعة نايف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم، أمس، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، وعددا من منسوبي الجامعة، واستمع منهم لنبذة عن إستراتيجية الجامعة في الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب وترتيب الأولويات في برامج النزاهة المالية ومكافحة الفساد كذلك مكافحة الأولويات وجرائم المعلومات.

وأشار إلى التعاون مع إمارات المناطق في الدراسات الميدانية والتخصصية وكفاءة العمل، إضافة إلى التوعية الأمنية، منوهاً بإبرام الجامعة لمذكرات تفاهم مع جامعات متقدمة في المجالات الأكاديمية والتدريبية، مثنيا على الجامعة ودورها الهام في منهجية العمل الإداري وتطويره وتعزيز التعاون مع الإمارة في برامجها الأكاديمية والعلمية والتدريبية.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن بندر سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وتبادل معه الأحاديث الودية، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يلتقي رئيس جامعة نايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا