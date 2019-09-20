وزير الداخلية يرعى تخريج 1872 من كلية الملك فهد

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية لطلبة الدورة التأهيلية الـ48، والدفعة الـ60 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، وطلبة الدفعة الـ6 من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي،

1872 خريجًا

أكد مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج في كلمته استمرار الكلية في تطوير برامجها التدريبية بما يتواءم مع متطلبات التطور الذي تشهده المملكة وتعزيز ريادتها الإقليمية في تأهيل ضباط الأمن، مبينا أن عدد الخريجين بلغ 1872 خريجًا.

عرين الأمن

شاهدَ وزير الداخلية والحضور فيلمًا وثائقيًا بعنوان «عرين الأمن.. وحصاد عام» استعرض أبرز المراحل التطويرية التي شهدتها الكلية خلال عام 1440.

بعد ذلك، بدأت العروض والتشكيلات العسكرية التي أظهرت بعض مهارات الخريجين التي أتقنوها خلال مراحل التدريب المكثفة التي تلقوها.

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كما شاهدوا عددًا من الفرضيات والتطبيقات في الرماية وحفظ النظام والدفاع عن النفس، والتي أظهرت قدرات الخريجين على الرماية من مسافات مختلفة، واقتحام المباني متعددة الأدوار، وتطوير التقنيات المساندة للمهام الأمنية التي عُرضت إحداها من خلال فرضية اصطياد الطائرات المسيرة.

أوائل الخريجين

كرم وزير الداخلية أوائل الخريجين والسرايا الفائزة برايات التفوق، كما كرم أبناء وأشقاء شهداء الواجب من الخريجين وأولياء أمورهم.

وكرم كذلك شخصيتين من الخريجين القدامى للكلية هما: رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

وتسلم إصدارات مركز الدراسات والبحوث بالكلية، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام الكلية، ثم دشن منصة الناشر الأمني، وهي منصة إلكترونية تسمح للباحثين في مجال العلوم الأمنية استخدام موقع الكلية الإلكتروني لاستعراض البحوث التي تعدها الجهات العلمية بالكلية.