3157 من طالبي التوظيف والدعم تقدموا لملتقى التمكين بجازان

بلغ عدد المتقدمين من طالبي التوظيف والتدريب والدعم الريادي لـ«ملتقى التمكين الاجتماعي بمنطقة جازان» حتى يوم أمس، 3157 شابا وفتاة من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والمعاقين.

30 جهة مشاركة

يأتي الملتقى الذي دشنَ فعالياته أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أول أمس، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، بمبادرة وطنية أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالشراكة مع أكثر من 30 جهةً ومؤسسة حكومية ومجتمعية وخيرية من مختلف محافظات المنطقة.

توجهات تنموية

وسط مشاركة فاعلة وكثيفة من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمنطقة جازان، بدأت فعاليات الملتقى من خلال برامج نوعية شملت دورات تدريبية ومعارض متخصصة واكبت طموحات الملتقى الذي يحمل في الأساس أهدافًا اتسقت في جوهرها مع التوجهات التنموية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعيها إلى تمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، حيث تعمل برامج التمكين على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل، فيما يحمل قطاع التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة بمنطقة جازان آمالًا عريضة من خلال الملتقى لبلورة توجهات الوزارة وتحقيق أهدافها.

دورات تدريبية

شهد اليوم الأول دورات تدريبية لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي، تنوعت موضوعاتها لتشمل دورة بعنوان «حدد فكرة مشروعك» بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني، وكذلك دورة بعنوان «ثقافة العمل الحر» بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بجازان، إلى جانب دورة «الإرشاد المهني» بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

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أهمية الملتقى

أكد المنظمون والمشاركون في الملتقى أهميته الكبيرة في تعزيز التكامل بين مهام الجهات ذات العلاقة بالتمكين في منطقة جازان لاستقطاب المستفيدين من الأسر الضمانية للمشاركة في الملتقى والاستفادة من برامج التمكين المتاحة.

دور فاعل

شدد مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى نايف حكمي، على الدور الكبير لملتقى التمكين في تحقيق التوجهات التنموية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعيها إلى تمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي. من جانبه، استعرض رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى عبده راجحي، أهمية الملتقى من خلال استقطاب مستفيدي الضمان الاجتماعي وكذلك مؤسسات القطاع الخيري والاجتماعي.

من أهم برامج التحول الوطني

قال مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير إن ملتقى التمكين الاجتماعي من أهم برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حيث إن من خلاله يمكن رأس المال البشري ليكون عملة صعبة وبالتالي سيسهم في تكوين رفاهية معيشية جيدة، إضافة إلى دعم نمو الناتج الوطني الذي سينعكس بدوره إيجابا على جودة الحياة في وطننا الغالي، مشددا على السعي المتواصل في مركز التنمية الاجتماعية في جازان إلى العمل على تحفيز جهات القطاع الخيري للإبداع والابتكار في اختيار وتنفيذ برامج نوعية تسهم في تطوير وتنوير العقل البشري من خلال استقطاب خبراء في تنمية الموارد البشرية وأخصائيين في الإرشاد والتوجيه المهني الموجه لفئة الشباب رجالاً ونساء، والعمل على استقطاب الجهات الرائدة على مستوى وطننا الحبيب من خلال الشراكات الموجهة والبرامج المدعومة تحت بند المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات المانحة.