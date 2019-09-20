نصف مليار تكلفة مشروع الحفر النفقي بالقصيم

تفقد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل أمس، مشروع الحفر النفقي لنقل مياه الصرف الصحي بمدينة بريدة، واستمع إلى شرح مفصل من قبل مدير عام خدمات المياه بالمنطقة عبدالمحسن الفريحي، على تفاصيل المشروع والمقام بطول 22 كلم وتكلفة إجماليه قدرها 492,275,430 مليون ريال، مبيناً أن المشروع يتكون من 3 أنواع من الخطوط والمشتملة على خط بطول 12 كلم وقطر 2400 ملم، وخط بطول 10 كلم وقطر 2400 ملم، والذي سيتم تنفيذهما بطريقة الدفع النفقي، وخط بطول 500 م طولي وقطر 2000 ملم بطريقة الحفر المكشوف، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو نقل تدفقات المياه إلى محطة المعالجة على ضفاف وادي الرمة.

واطلع الأمير فيصل بن مشعل على عدد من اللوحات التعريفية التي توضح مسار وبيانات المشروع، وطرق تنفيذ الحفر النفقي، بالإضافة إلى توقفه على عمل ماكينة الحفر النفقي وهي تثقب جدار بئر الاستقبال.

وأكد أمير القصيم أن هذا المشروع والمقام بتكلفة تقارب النصف مليار ريال يدل دلالة واضحة على أن الدولة تبذل الميزانيات الكبيرة لتنمية المناطق.