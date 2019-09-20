نصف مليار تكلفة مشروع الحفر النفقي بالقصيم

واطلع الأمير فيصل بن مشعل على عدد من اللوحات التعريفية التي توضح مسار وبيانات المشروع، وطرق تنفيذ الحفر النفقي، بالإضافة إلى توقفه على عمل ماكينة الحفر النفقي وهي تثقب جدار بئر الاستقبال.
وأكد أمير القصيم أن هذا المشروع والمقام بتكلفة تقارب النصف مليار ريال يدل دلالة واضحة على أن الدولة تبذل الميزانيات الكبيرة لتنمية المناطق.
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