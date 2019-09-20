تعاون بين إمارة مكة ونسما

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة وشركة نسما القابضة، تهدف إلى تبني خطة عمل مشتركة بين الطرفين لإنشاء مصانع للخياطة والتطريز، وتسهم في توفير فرص وظيفية وتدريبية للكوادر النسائية وذوات الإعاقة في مجالات الخياطة والتطريز بمحافظات المنطقة.

وترمي الاتفاقية إلى تعميم تجربة مركز الخياطة والتطريز بمركز ثول على بقية محافظات المنطقة، وصولاً إلى إيجاد فرص عمل نسوية من خلال تعزيز الصناعة المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب دعم السيدات وذوات الإعاقة وتدريبهن في مجالات التطريز والخياطة لتهيئتهن للعمل في هذا القطاع.