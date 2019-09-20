وترمي الاتفاقية إلى تعميم تجربة مركز الخياطة والتطريز بمركز ثول على بقية محافظات المنطقة، وصولاً إلى إيجاد فرص عمل نسوية من خلال تعزيز الصناعة المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب دعم السيدات وذوات الإعاقة وتدريبهن في مجالات التطريز والخياطة لتهيئتهن للعمل في هذا القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين إمارة مكة ونسما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.