الارشيف / اخبار السعوديه

تعاون بين إمارة مكة ونسما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة وشركة نسما القابضة، تهدف إلى تبني خطة عمل مشتركة بين الطرفين لإنشاء مصانع للخياطة والتطريز، وتسهم في توفير فرص وظيفية وتدريبية للكوادر النسائية وذوات الإعاقة في مجالات الخياطة والتطريز بمحافظات المنطقة.

وترمي الاتفاقية إلى تعميم تجربة مركز الخياطة والتطريز بمركز ثول على بقية محافظات المنطقة، وصولاً إلى إيجاد فرص عمل نسوية من خلال تعزيز الصناعة المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب دعم السيدات وذوات الإعاقة وتدريبهن في مجالات التطريز والخياطة لتهيئتهن للعمل في هذا القطاع.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين إمارة مكة ونسما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا