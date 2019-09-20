ضرب الطالب بالقلم مخالفة

مع بداية العام الدراسي الجديد وصدور التنظيمات والتعاميم المنظمة للعملية التربوية بالمدارس، ومنها حظر معاقبة الطلاب بدنيا باستخدام العصي ونفسيا بالابتعاد عن أساليب التخويف والترهيب للطلاب والطالبات، صدر توجيه جديد يؤكد على منع المعلمين من معاقبة طلابهم من خلال الضرب بـ«القلم».

البدائل التربوية

أكد التعميم الجديد على المعلمين والمعلمات بتفعيل على ضرورة تفعيل البدائل التربوية في تعديل السلوك والعمل على احترام وتقدير الطلاب والطالبات وتعزيز الثقة بأنفسهم وتأصيل المحبة والمودة والحوار البناء بينهم.

تقويم السلوكيات

أشار التعميم، إلى دعوة المعلمين والمعلمات للسعي في تقويم سلوكيات طلابهم والرفع من تحصيلهم بعيدا عن إيذائهم أو هدر كرامتهم.

ولم يكتف تحذير التعليم بالمعلمين فقط بل طال إداريي المدارس، والتشديد عليهم بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات، وخاصة بما جاء في دليل التربويين لرعاية السلوك وبرنامج «رفق» لخفض العنف، وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال، وعدم اللجوء إلى الاجتهادات الشخصية، منوها إلى أنه سيتم متابعة ذلك من خلال المشرفين التربويين الزائرين للمدارس يوميا.

التعميم الجديد

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- تفعيل البدائل التربوية في تعديل السلوك

- العمل على احترام وتقدير الطلاب والطالبات

- تأصيل المحبة والمودة والحوار البناء بينهم

- دعوة المعلمين والمعلمات للسعي في تقويم سلوكيات طلابهم

- التشديد على إداريي المدارس بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات

- عدم اللجوء إلى الاجتهادات الشخصية