منع التصوير في احتفال أهالي السقا بالقوات البحرية

وصل ظهر أمس إلى «قرية السقا» على امتداد مركز السودة شمال غرب أبها، عدد من أفراد القوات البحرية مواصلين سيرهم على الأقدام مرورا بمركز السودة، وكان في استقبالهم شيخ شمل قبائل بني مغيد وبني نمار علي بن سعد آل مفرح ونائب السقا علي بن مجثل، ورئيس مركز السودة عبدالله بن هشبل، ومدير شرطة السودة المقدم محمد الأحمري .

احتفاء

أقيم حفل في السقا احتفاء برجال القوات المسلحة وسط ترحيب ومشاركة شعرية ورقصات شعبية متواصلة، وفيما كانت الفرحة تعم المكان والكثير من المشاركين سعداء بهذه المناسبة، وحرص الحضور كبارا وصغارا على توثيق وتدوين وتصوير مثل هذه المشاهد الكبيرة التي تعكس تلاحم المواطنين بقواتهم المسلحة بحكومتهم، إلا أن بعض ممثلي الجهات الحكومية - كما وصفوا أنفسهم - منعوا التصوير لأسباب خاصة وأخرى تجارية- وأفقدوا الحضور فرحة الحضور والمشاركة والتصوير لهذه المناسبة التي وصفوها بالتاريخية ـ وسط مطالبات لأمير منطقة عسير بالتدخل ووقف مثل هذه التجاوزات .

تحكم

تساءل الحضور عن صفة هؤلاء الأشخاص الذين يوجهون المضيفين وكبار السن، ويمنعون التصوير ويتحكمون في المكان والإعداد والترتيب دون وجود زي رسمي أو صفات رسمية أو بطاقات يحملونها تبين صفتهم، وكيف سمح لهم القيام بالمراقبة في ظل وجود رجال الأمن الرسميين.