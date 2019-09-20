مجموعة عمل لتطوير سلامة العاملين بالصحة

ناقشت الصحة تطوير نظم سلامة العاملين في القطاع الصحي وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى استعراض برنامج المملكة للوقاية من الأخطار الناتجة عن الوخز بالإبر وبنوك الدم.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر السنوي لسلامة العاملين بالقطاع الصحي أمس في الرياض، حيث تم تقديم عرض عن توجهات ومبادرات الصحة في هذا المجال، وإلقاء العديد من الأوراق التي تناولت أفضل الممارسات والإجراءات الطبية الدولية التي تكفل سلامة العاملين بالمجال الصحي بشكل عام، وفي المختبرات الإكلينيكية وبنوك الدم بشكل خاص. حيث تعد «تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية» أحد الأهداف الإستراتيجية لوزارة الصحة، وقد تم في هذا السياق إطلاق عدد من المشاريع التي تخدم هذا الهدف.

وفي نهاية المؤتمر تم الخروج بعدد من التوصيات ومنها إنشاء مجموعة عمل لبحث آلية تطوير سلامة العاملين بالقطاع الصحي وتدريب العاملين بالقطاع الصحي على استخدام الطرق الصحيحة لضمان سلامتهم وطرق الإبلاغ عن حالة حدوث وخز بالإبر، وكذلك تفعيل الشراكات المسؤولة عن سلامة العاملين بالقطاع الصحي.