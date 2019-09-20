مدرسة القاسم بالمزاحمية بلا معلمي تربية خاصة

من جهته قال لـ«دوت الخليج» متحدث التعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي، إن بالمدرسة معلما أساسيا وجرى ندب معلم لها الأسبوع الماضي وتم ندب معلم آخر بخطاب أمس، وحاليا يجري تسديد ذلك عن طريق ندب المزيد من المعلمين إلى المدرسة.
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