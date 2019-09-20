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مدرسة القاسم بالمزاحمية بلا معلمي تربية خاصة

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اشتكى أولياء أمور طلاب برنامج السمع وعيوب النطق بمدرسة القاسم بن معن بمحافظة المزاحمية التابعة لتعليم الرياض من عدم البدء في تدريس أبنائهم من قبل معلمي البرنامج وذلك لعدم وجود معلمي البرنامج، وقالوا لـ«دوت الخليج»: «نستغرب من عدم توجيه معلمي البرنامج والبدء في شرح مقررات الكتب الدراسية إلى الآن خاصة بعد مضي 3 أسابيع من انطلاق العام الدراسي الجديد، مما يثير تخوفنا من أن ينعكس ذلك على أبنائنا الطلاب بشكل سلبي خاصة الذين يعانون من عيوب في النطق والسمع ويؤثر على مستواهم الدراسي»، مشيرين إلى أن العام الماضي كان البرنامج أفضل ويسير وفق الخطط التي وضعت له بوجود جميع معلمي البرنامج منذ انطلاق العام الدراسي وطالبوا بسرعة توجيه معلمين للبدء في تعليم أبنائهم ومساعدتهم في تحسن نطقهم وسمعهم.

من جهته قال لـ«دوت الخليج» متحدث التعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي، إن بالمدرسة معلما أساسيا وجرى ندب معلم لها الأسبوع الماضي وتم ندب معلم آخر بخطاب أمس، وحاليا يجري تسديد ذلك عن طريق ندب المزيد من المعلمين إلى المدرسة.


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