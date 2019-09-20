دهس شابين عمدا يفتح تحقيقا بأبوعريش

في الوقت الذي لم ينته مسلسل حادثة اعتداء فندق صبيا في الآونة الأخيرة، استيقظ أهالي محافظة أبوعريش أمس، على حادثة اعتداء جديدة انتهت بدهس شابين عمدا، وإصابتهما بكسور ورضوض، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بداية الشرارة

تسبب خلاف بين قائدي مركبتين من نوع هايلوكس وكورولا، أثناء سيرهما على طريق الأمير سلطان بمحافظة أبوعريش، بدهس شابين، والاصطدام بعدد من المركبات، وتوقف حركة السير، وكشف مقطع متداول بمواقع التواصل الإلكتروني، أن قائد مركبة من نوع هايلوكس قام بعكس طريق، ودهس شابين عمدا بعد أن نزلا من مركبتهما للتفاهم معه، واصطدامه بعدد من المركبات الأخرى.

كشف الحقائق

كشف مصدر أمني لـ«دوت الخليج» أمس، أن خلافا بين قائدي مركبتين من نوع هايلوكس وكورولا أثناء سيرهما على طريق الأمير سلطان بأبوعريش، مشيرا إلى أن قائد مركبة الهايلوكس قام بعكس الطريق، ثم دهسهما أمام المارة، والهروب من الموقع، قبل تسليم نفسه إلى شرطة أحد المسارحة، التي بدورها قامت بنقله إلى شرطة أبوعريش، وإيقافه رهن التحقيق.

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رفض التنازل

أكد المصاب يوسف دكام ، أن قائد المركبة الأخرى سقط عليهما أثناء سيره وصديقه بالطريق العام، مشيرا إلى أنهما نزلا من مركبتهما للتفاهم معه، إلا أنه تفاجأ بعكس السير ودهسه وزميله بشكل متعمد، مضيفا أنه أصيب بكسرين في يده، وتم عمل اللازم له بمستشفى أبوعريش، وبانتظار استكمال الإجراءات لنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية جراحية، مؤكدا أنه يرفض التنازل عن دهسه، مطالبا بتطبيق الجزاءات بحق المعتدي.

عقوبات مترتبة

أوضح المحكم القانوني والمحامي عبدالكريم القاضي، أنه ينقسم في هذه الحادثة أمران: الحق الخاص وما يتعلق بالإصابة والترصد والتعمد، وهذا يتم إحالته إلى المحكمة، لتحديد قيمة الإصابة، والإعاقة الناتجة، والعلاج، وكل ما قام به الجاني، وما يترتب عليه من آثار يتحمل قيمتها كاملة، ويتم تحويلها إلى قسم الإرش بالمحكمة لتقديرها، والإلزام بدفعها، مشيرا إلى أن الحق العام يترتب عليه عقوبة الجاني.