أمانة عسير توقع 3 اتفاقيات

وقعت أمانة منطقة عسير ممثلةً بأمينها وليد الحميدي مذكرات تفاهم مع عددٍ من الجهات الحكومية شملت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم وجامعة الملك خالد، وذلك بمباركة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم بهدف وضع أسس التعاون بين أمانة المنطقة والجهات الحكومية، لرفع كفاية وجودة العمل المشترك، وتمكين استقطاب الكفاءات المتميزة بينها لسد الاحتياجات ومواكبة تطلعات الرؤية.

وتضمنت مذكرات التفاهم عقد المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وإقامة البرامج التدريبية التي تخدم الجهات فيما بينها، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص البرامج الأكاديمية والاستشارية وتبادل الخبرات والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية التي من شانها أن ترفع جودة الخدمات المقدمة إلى المستفيدين منها.

وأكد وليد الحميدي أن توقيع الاتفاقيات جاء امتدادًا للجهود المبذولة للارتقاء ببيئة القطاع الحكومي وإرساء قواعده وتطوير كوادره بما يتلاءم مع ضروريات المرحلة وتوجيهات القيادة الرشيدة وفقًا لمنطلقات ومعايير رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تنطلق من أهداف عالية الأهمية لمواكبة التحول الوطني ودعم القطاع الحكومي.