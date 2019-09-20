اجتماع أول لمجلس التقاعد

بحضور وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان عبدالله الحمدان، عقد مجلس إدارة المؤسسة في مقرها الرئيس بالرياض اجتماعه الأول في دورته الـ7 بحضور أعضاء المجلس. ورحب الوزير في بداية الاجتماع بالأعضاء المعينين حديثاً في المجلس، متطلعا للعمل سويا لما فيه صالح المؤسسة وعملائها.
من جانب آخر، كرم وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة أعضاء الدورة السابقة المنتهية عضويتهم، مقدماً شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود خلال الدورة السابقة والتي أسهمت في تأسيس وإطلاق إستراتيجية المؤسسة 2022.
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