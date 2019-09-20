الهيئة العامة للشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة «1» من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة «2» من المادة الـ42 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/34» وتاريخ 24/5/1433هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد عبدالعزيز الجرباء استنادا إلى المادة «23» من نظام مجلس الشورى.

كما قررت الهيئة العامة الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/ 1440. كما أحالت الهيئة العامة تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440.

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس تضمنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من مقترحات الأنظمة والمشاريع استنادا للمادة «23» وعدد من مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته في مقر المجلس، برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله محمد آل الشيخ، وبحضور مساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان، والأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة.

كفالة تمويل المنشآت

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439/ 1440.

التعليم والثقافة والإعلام

قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440، كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال الاجتماع عددا من تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439/ 1440، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/ 1440 «2018»، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1439/ 1440 «2018». كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع «نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية»، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عوض الأسمري، والدكتور جبريل عريشي، والدكتور فايز الشهري، استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

الإدارة والموارد البشرية

قررت الهيئة العامة إحالة تقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/ 1440، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/ 1440 «2018». وأحالت الهيئة خلال اجتماعها أمس تقريري اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440 «2018»، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/ 1440 «2018». كما وافقت الهيئة على إحالة تقريري اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/ 1440 «2018»، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومراكز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440 «2018». وقررت الهيئة إحالة تقارير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1439/ 1440 «2018»، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1439/ 1440 «2018».

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وأقرت الهيئة العامة إحالة تقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/ 1440، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/ 1440. كما أحالت الهيئة تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440.

المياه والزراعة والبيئة

وافقت الهيئة العامة على إحالة تقريري لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/ 1440، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «الملغاة» للعام المالي 1439/ 1440. كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

خدمة التعليم

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى في اجتماع عقدته، أمس، برئاسة الدكتور عبدالله الجغيمان التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440 بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي. وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الأسئلة والاستفسارات بشأن التقرير التي أجاب عنها مسؤولو الوزارة، وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى خدمة التعليم وتعزيز مسيرته في المملكة، حضر الاجتماع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي وعدد من المسؤولين في الوزارة. من جهتها، عقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالإله ساعاتي في مقر المجلس بالرياض، أمس، اجتماعا مع رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد عبدالله القاسم، وذلك لمناقشة «التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/ 1440 (2018)» بحضور عدد من مسؤولي الهيئة. واستعرض المجتمعون ما احتواه تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي من أعمال وإنجازات وجهودها في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف الهيئة. وفي نهاية الاجتماع خلصت اللجنة إلى عدد من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على التقرير السنوي للهيئة.