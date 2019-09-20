السعودية اليوم / دعوة لتضامن دولي لتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا



طرابلس 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى التضامن الدولي للسماح بتوزيع اللاجئين العالقين في ليبيا على بلدان أخرى.

ورحب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الأفريقي ورواندا لإنشاء آلية لإجلاء اللاجئين المعرضين للخطر من ليبيا، مشيرا في بيان نشر على موقع وكالة الأمم المتحدة إلى أن المفوضية بحاجة ماسة إلى بلدان أخرى للتقدم للمساعدة في إخراج الناس من الأذى وتقديم الحلول.

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