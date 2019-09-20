اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 29ر52 نقطة أي بمعدل 19ر0% ، ليصل إلى 79ر27094 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 06ر0 نقطة، ليصل إلى 79ر3006 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 49ر5 نقطة، أي بمعدل 07ر0 %، ليصل إلى 88ر8182 نقطة.

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