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OnePlus تكشف عن واحد من أفضل الهواتف في العالم
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت شركة OnePlus الصينية مؤخرًا عن هاتف متطور بمواصفات تجعل منه واحدًا من بين أفضل الهواتف الذكية.
ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو الشاشة التي تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية والتي أتت بقدرات عرض مذهلة للصور والفيديوهات، وكذلك الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، والتي ثبتت على هيكل متحرك مخفي داخل جسم الهاتف، يخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.
كما سيتميز هاتف OnePlus 7 Pro الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+12) ميغابيكسل، مزودة بفتحات عدسات كبيرة ستسمح بالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
أما معالج هذا الهاتف فسيكون Snapdragon 855+، أقوى معالج مطروح للهواتف الذكية حاليًا، وقادرًا على التعامل مع شبكات 5G، وذاكرة الوصول العشوائي من المفترض أن تكون 8/12 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 512 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.
ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق بعد منتصف أكتوبر القادم بسعر يبدأ من 600 دولار.
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