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2019-09-20 التحالف يبدأ عملية عسكرية نوعية شمال الحديدة طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المناطق المستهدفة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة. وطالب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظًا على سلامتهم.







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